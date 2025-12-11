  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۳:۱۸

ادعای تکراری ترامپ: توان هسته‌ای ایران را نابود کردیم+ فیلم

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ادعای بی‌اساس خود درباره نابودی توان هسته‌ای ایران را تکرار و به توان ایران در بازسازی برنامه موشکی‌اش اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی امشب در دفتر بیضی به طور مفصل درباره ایران صحبت کرد و مدعی شد: ایرانی ها می‌خواهند همین الان با من معامله کنند.

ترامپ بار دیگر در ادامه اظهارات بی‌اساس خود مدعی شد که بمب‌افکن‌های «بی –۲» توان هسته‌ای ایران را کاملاً نابود کرده‌اند. وی همچنین مدعی شد که تهران نیز این موضوع را پذیرفته است.

ترامپ در بخش دیگری از ادعاهای خود افزود: می‌توانم به شما بگویم که آنها [ایران] دوست دارند بتوانند با من معامله کنند. آنها دوست دارند بتوانند با من معامله کنند و اگر می‌توانستیم، من هم دوست داشتم با آنها معامله کنم.

ترامپ: ایران به‌سرعت در حال بازسازی برنامه موشکی خود است

وی همچنین اذعان کرد: ایرانی ها خیلی سریع در حال بازسازی برنامه موشکی خود هستند. آنها می توانند تلاش کنند. اما احیای برنامه هسته ای برای ایرانی ها به زمان بسیاری نیاز دارد و اگر بخواهند آن را بدون توافق بازسازی و احیا کنند، دوباره آن را نابود خواهبم کرد. ما یم توانیم موشک های ایران را هم خیلی سریع از کار بیاندازیم.


 

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت که عملیات زمینی مربوط به ونزوئلا به‌زودی آغاز خواهد شد.

ترامپ اظهار داشت: سخت تلاش می‌کنیم تا جنگ در اوکراین متوقف شود و نمی‌خواهیم این درگیری به جنگ جهانی سوم تبدیل شود و من فکر می‌کنم به توافقی درباره پایان جنگ اوکراین نزدیک شده‌ایم.

وی افزود: روز شنبه نشستی درباره اوکراین برگزار می‌شود و اگر فرصت خوبی فراهم شده باشد ما در این نشست حاضر خواهیم شد.

    • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 2
      پاسخ
      آرزو بر قمارباز عیب نیست!
      • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        0 0
        خاطرات رو بیان کرد. قمار باز خوب کیش و مات میکنه
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 1
      پاسخ
      ایران باید هرچه سریعتر آسیب دیده ها را ترمیم و بازسازی وسانتیریفیوژها را بچرخاند اگر فردو ونطنز زمان می برد در یکی از شهرکهای زیر زمینی سانتیر یفیوژها را بچرخاند دندان طمع از مذاکرات را دربیاورد ترامپ هرگز ازتحریم دست بر نمی دارد اگر این دولت از مواضع خود دست بردارد خود را ضعیف میکند پشتیبانی از گروهای مقاومت در قدرت ادامه یابد
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 1
      پاسخ
      ایران باید وباید غنی سازی را شروع بکند هرچه زودتر بازسازی تمام بکند

