  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۷

رویترز: آمریکا به دنبال توقیف نفتکش‌های بیشتری در ونزوئلا است

رویترز: آمریکا به دنبال توقیف نفتکش‌های بیشتری در ونزوئلا است

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که آمریکا قصد دارد نفتکش‌های بیشتری را در آب‌‎های ونزوئلا توقیف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که آمریکا برای توقیف نفتکش‌های بیشتری در آب‌های ونزوئلا آماده می‌شود.

پیش از این وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که دولت آمریکا در ادامه فشارهای خود بر کاراکاس، تحریم‌های جدیدی علیه برادرزاده‌های «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا وضع کرد.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا ۶ نفتکش متعلق به ونزوئلا را نیز تحریم کرد.

این تحریم‌ها یک روز پس از توقیف یک نفتکش ونزوئلایی در یک عملیات هماهنگ با مشارکت گارد ساحلی آمریکا، اف‌بی‌آی و امنیت داخلی این کشور، علیه ونزوئلا اعمال شده است.

ترامپ روز چهارشنبه توقیف این کشتی را تأیید و آن را بزرگترین کشتی توقیف شده تحت اجرای تحریم‌های آمریکا توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا این نفتکش را مصادره و به یکی از بنادر خود منتقل می‌کند.

کد خبر 6686172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها