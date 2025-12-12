یک‌ برد و چهار باخت دیگر برای پاراتنیس روی میز ایران

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در ادامه سومین روز مسابقات پارا تنیس روی میز در بازی های پاراآسیایی جوانان، نمایندگان ایران ۴ دیدار دیگر در میکس دوبل ویک دیدار در دوبل پسران برگزار کردند که طی آن صاحب یک برد شدند و نتیجه ۴ دیدار را هم واگذار کردند.
نتایج به دست آمده در این دیدارها به این شرح است:
* دوبل پسران
کلاس ٨ - گروه ٢
تیم دوبل بنیامین وحیدی و امیرهمایون چوگانیان صفر - تیم دوبل چین تایپه ۳
* میکس دوبل
کلاس ١٤ - گروه ٣
تیم طاها خسروی و حنانه نجاتی ۲ - تیم فیلیپین ۳
کلاس ١٤ - گروه ٤
تیم آرشام رمضانی و فاطمه اشتری صفر - تیم قزاقستان و اندونزی ۳
کلاس ٢٠ - گروه یک
تیم علی راستی و نرجس سلطان محمدی ۳ - تیم قزاقستان صفر
کلاس ٢٠ - گروه ٢
تیم سامخانیان و یاسمن احسان خواه صفر - تیم هند۳
