دریافت 26 MB
کد خبر 6686954
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹

تصاویری از نمایشگاه خودروهای کلاسیک و تاریخی در مجموعه فرهنگی نیاوران

تصاویری از نمایشگاه خودروهای کلاسیک و تاریخی در مجموعه فرهنگی نیاوران

نمایشگاه خودروهای کلاسیک و تاریخی در مجموعه فرهنگی و هنری نیاوران روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید