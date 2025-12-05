به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، سومین دوره مسابقات آفرود قهرمانی آقایان کشور امروز (جمعه) در پیست سرزمین ایرانیان (آیلند) برگزار شد و شرکت‌کنندگان در شش کلاس مختلف، رقابت خود را برای کسب عناوین برتر پشت سر گذاشتند.

بر این اساس در کلاس یک، محمدرضا صبوری با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه و ۳۷۵ هزارم ثانیه عنوان نخست را کسب کرد. قاسم وکیلی با زمان ۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه و ۳۵۳ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و محمد کاظمی نیز با ثبت ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۶۶۳ هزارم ثانیه به مقام سوم رسید.

در کلاس دو، مرتضی مولایی با زمان ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه و ۹۳۲ هزارم ثانیه قهرمان شد. رضا روستایی با ثبت ۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه و ۷۶۳ هزارم ثانیه عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و مرتضی نوری‌اصل با زمان ۵ دقیقه و ۵ ثانیه و ۸۳۹ هزارم ثانیه سوم شد.

در کلاس سه، آرمان پورشهید با ثبت ۴ دقیقه و ۳۵ ثانیه و ۶۴۱ هزارم ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد. سعید ستاری با زمان ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه و ۶۸۸ هزارم ثانیه دوم شد و محمد اندیکایی نیز با ۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه و ۴۵۴ هزارم ثانیه مقام سوم را کسب کرد.

در کلاس چهار، حامد سلیمی ماوی با زمان ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۳۸۷ هزارم ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد. دیبا فروزان با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه و ۱۸۶ هزارم ثانیه نایب‌قهرمان شد و امیرپارسا سلیمی نیز با زمان ۴ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۱۳۰ هزارم ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.

در کلاس UTV دو نفره، حامد سلیمی با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۳۷۰ هزارم ثانیه عنوان نخست را به دست آورد. محمد پزنده با ۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه و ۱۵۳ هزارم ثانیه دوم شد و کاوه ناظر نیز با زمان ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۶۰۹ هزارم ثانیه در رتبه سوم قرار گرفت.

در کلاس UTV چهار نفره، ماکان معصومی با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۵۱۴ هزارم ثانیه قهرمان شد. اکبر یزدی با زمان ۴ دقیقه و ۳۴ ثانیه و ۱۴۷ هزارم ثانیه عنوان دوم را به دست آورد و سعید قائمی نیز با ثبت ۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۹۱۱ هزارم ثانیه به مقام سوم رسید.

گفتنی است در پایان استان البرز با ۶۰ امتیاز مقام اول تیمی، استان تهران با ۵۴ امتیاز مقام دوم تیمی و استان فارس با ۹ امتیاز به مقام سوم تیمی دست یافتند.

همچنین کاپ اخلاق به مجتبی تراب نژاد از استان البرز رسید و کاپ بهترین زمان نیز به حامد سلیمی از استان البرز اهدا شد.

سومین راند مسابقات آفرود قهرمانی کشور امسال در بخش مردان با حضور گسترده ورزشکاران و در فضایی رقابتی و فنی برگزار شد و با معرفی برترین‌های هر کلاس به کار خود پایان داد.