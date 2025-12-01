مدیر باسابقه ورزشی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مبینی از مدیران وزارت ورزش که سابقه حضور در چند فدراسیون را نیز در کارنامه دارد، از دنیا رفت.

مبنی در شرایطی که قصد داشت در انتخابات فدراسیون اتومبیلرانی شرکتد کند، یک روز قبل از انتخابات با مخالفت وزارت ورزش مواجه شد و اجازه حضور در مجمع را پیدا نکرد.

وی پس از آنکه با مخالفت وزارت ورزش برای موافقت با ماموریتش در یکی از فدراسیون های ورزشی مواجه شد، چند روز قبل دچار عارضه قلبی و در بیمارستان بستری شده بود.

در کارنامه مبینی حضور به عنوان مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و سرپرستی فدراسیون‌های دوومیدانی و تیراندازی دیده می‌شد.