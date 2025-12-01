  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

مدیر باسابقه ورزشی درگذشت

مدیر باسابقه ورزشی درگذشت

مدیر باسابقه ورزش ایران که سابقه فعالیت در چند فدراسیون ورزشی را داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مبینی از مدیران وزارت ورزش که سابقه حضور در چند فدراسیون را نیز در کارنامه دارد، از دنیا رفت.

مبنی در شرایطی که قصد داشت در انتخابات فدراسیون اتومبیلرانی شرکتد کند، یک روز قبل از انتخابات با مخالفت وزارت ورزش مواجه شد و اجازه حضور در مجمع را پیدا نکرد.

وی پس از آنکه با مخالفت وزارت ورزش برای موافقت با ماموریتش در یکی از فدراسیون های ورزشی مواجه شد، چند روز قبل دچار عارضه قلبی و در بیمارستان بستری شده بود.

در کارنامه مبینی حضور به عنوان مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و سرپرستی فدراسیون‌های دوومیدانی و تیراندازی دیده می‌شد.

کد خبر 6674578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد🌿
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه اخی چقدر جوان بوده به خانواده عزیزشان تسلیت میگم خیلی ناراحت شدم
    • US ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تسلیت
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مرحوم مبینی از مدیران باسابقه و کوشا و سالم و دست پاک و شریف در وزارت ورزش بودند که چند سال با وی همکاری داشتم. کارشناس در امور ورزش و علاقمند به پیشبرد ورزش کشور. روحش شاد باشد و آمرزش الهی نصیبش باد!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها