عباس ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: کاهش بودجه دستگاه‌های فرهنگی و کم‌توجهی به حوزه هنر، ما را در رقابت جهانی فرهنگی و هویتی با مشکلات جدی مواجه کرده استت، کشورهایی که به فرهنگ و هنر به‌عنوان ابزار توسعه و تقویت هویت ملی نگاه می‌کنند، جایگاه خود را در عرصه جهانی تثبیت کرده و از فرصت‌های بین‌المللی بهره می‌برند، ما در موقعیتی نابرابر قرار داریم و هنرمندان ایرانی با محدودیت‌های شدید مالی و اجرایی روبه‌رو هستند.

وی ادامه داد: تجربه من از شرکت در جشنواره‌ها و رویدادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که حمایت‌های هدفمند و بودجه مناسب باعث می‌شود آثار هنری نه تنها دیده شود، بلکه می‌تواند به شکل مؤثر در معرفی فرهنگ و هویت ملی کشور نقش‌آفرینی کند و این حضور و اثرگذاری، علاوه بر توسعه هنر، باعث افزایش اعتماد به نفس هنرمندان، ایجاد شبکه‌های همکاری بین‌المللی و جذب فرصت‌های اقتصادی و آموزشی برای آنان می‌شود.

کارتونیست بین‌المللی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای افزود: خراسان شمالی هنرمندان و استعدادهای بالقوه فراوانی دارد، اما بدون حمایت مالی و برنامه‌ریزی ساختاری، حضور در رویدادهای معتبر بین‌المللی برای هنرمندان محلی محدود می‌شود و فرصت‌های اثرگذاری فرهنگی از دست می‌رود و ما نباید اجازه دهیم استعدادها و ظرفیت‌های فرهنگی به دلیل کم‌توجهی دستگاه‌ها از بین برود.

وی تأکید کرد: دولت و نهادهای فرهنگی باید نگاه راهبردی‌تری به هنر و فرهنگ داشته باشند و حداقل امکانات لازم را برای حضور هنرمندان در عرصه‌های بین‌المللی فراهم کنند تا آثار ما دیده شود، هویت فرهنگی ما تقویت شود و مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور با کمترین آسیب پیش رود.

ناصری بیان کرد: خراسان شمالی همچنان رکورد دار تعداد کشورهای شرکت کننده در یک رویداد کاریکاتور در جهان با مشارکت ۱۰۲ کشور می‌باشد. اما از اخرین رویداد کاریکاتوری استان ۵ سال می‌گذرد و کمبود امکانات و محدودیت بودجه‌ها و در اولویت نبودن هنر در تقسیم بودجه‌ها در استان باعث گوشه گیری و خانه نشینی ما در این مورد شده، هر چند در موارد دیگر هنر به جز جشنواره‌ها همچنان فعال هستم و پرچم استان را بالا نگه می‌دارم.