به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با مرور اقدامات دفتر مستندسازی ریاست قوه قضائیه، اظهار کرد: پس از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مستندسازی اقدامات سه قوه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به اتفاق همکاران، کار مستندسازی این اقدامات آغاز شد.

وی افزود: ما در دوران دفاع مقدس و ابتدای پیروزی انقلاب با بحث تروریست و کودتاگران و در طول دفاع مقدس با جواسیس مقابل بودیم و در محاکم مورد محاکمه قرار گرفتند. در آن زمان در بحث مقابله با گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه اقدامات بسیار خوبی داشتیم.

صارمی اضافه کرد: همچنین اقدامات سازمان ثبت و حفاظت از اسناد و مدارک این سازمان در طول دوران جنگ بسیار ارزشمند بود. علی رغم وجود بحران‌های بزرگ میلیون‌ها پلاک ثبتی در زمان جنگ و حتی پس از آن بدون کوچک‌ترین اختلافی ثبت شد.

وی یادآور شد: سازمان بازرسی هم در زمان جنگ وظایف خود را به نحو احسن انجام داد. بخش‌های زیادی در دوران دفاع مقدس در میدان بودند و دستگاه قضائی نیز تلاش کرد و وظایف خود را انجام داد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با تاکید بر اینکه روایت از هر واقعه‌ای اتفاق می‌افتد، گفت: خوب است که این روایت از زبان راویان مؤمن و صادق انجام شود تا افراد مغرض و سودجو نتوانند اصل واقعه را تحریف کنند.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: هدف ما این است وقایع جنگ را منطبق با واقعیت و از زبان کسانی که در آن حضور داشتند برای مردم بیان و تبیین کنیم تا فرصت تحریف و جعل این وقایع را از دشمنان و معاندین بگیریم و نمونه این کار را حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا انجام دادند.

صارمی تصریح کرد: از جهت حقوقی کار ما نوعی سندسازی است و این سندسازی حق را از باطل و واقعیت را از تحریف جدا می‌کند. ما باید به سمت جلو برویم و اشکالاتی که گذشتگان داشتند را انجام ندهیم و نقاط مثبت آنها را چراغ راه خود قرار دهیم. تاریخ صحیح باعث افزایش آگاهی جامعه و رشد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا هسته‌هایی را در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در سراسر کشور تشکیل دادیم، هر چند این اتفاق فاصله زیادی با جنگ ۸ ساله تحمیلی داشت، اما هر آنچه که به شهدا و دلاور مردان جنگ و وقایع آن زمان مربوط می‌شد را جمع آوری کردیم.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه اولین سند و جواز دفن مربوط به یکی از خلبانان رژیم بعث عراق را پیدا کردیم. این نشان می‌دهد که ما حتی با دشمن خود بر اساس قانون رفتار کردیم و در آن بحران هم سازمان پزشکی قانونی جسد این فرد را بررسی و با دقت علت فوت را تعیین کرد.

وی ادامه داد: وصایا و داستان‌های شهدای قوه قضائیه را در ۴ جلد کتاب با عنوان ستارگان قضا جمع‌آوری کردیم. همچنین ۳ جلد کتاب با عنوان روایت عدل چاپ شده و جلد چهارم نیز در دست چاپ است. برخی خانواده‌های شهدا در این امر داوطلب بودند دوست داشتند خاطرات شهید خود را چاپ کنند که در این زمینه هم به خانواده شهدا کمک کردیم.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت تاریخ شفاهی در این حوزه بیان کرد: تاکنون از ۴۰ نفر از قضات و مسئولان قضائی که در وقایع جنگ حضور داشتند مصاحبه کرده و وقایع را از زبان خود آنها ثبت کردیم. در چهلمین سالگرد دفاع مقدس و در نمایشگاه باغ موزه دفاع مقدس تولیدات خود را عرضه کردیم که رتبه اول را در این نمایشگاه کسب کردیم.

۱۶ هزار شهید ترور به سه زبان با عکس و مشخصات شهدا چاپ کردیم که در نمایشگاه مذکور این کتاب برای سفرا و نمایندگان سایر کشورها که در این نمایشگاه حضور داشتند بسیار جالب بود. همچنین از خانواده معظم شهدا و ایثارگران با عنوان سند افتخار خواستیم که خاطرات خود را با شهدا برای ما بنویسند که این هم اثر بسیار فاخر و ارزشمندی شد؛ که به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.

امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس نیز در این آئین، اظهار کرد: هدف ما از تدوین دایره‌المعارف انقلاب اسلامی، ثبت وقایع جنگ، جلوگیری از تحریف و فراموشی وقایع و حقایق تاریخ مقاومت و ترویج این ارزش‌ها و آموزه‌ها برای نسل حاضر و آینده است.

وی افزود: این تفاهمنامه با هدف همکاری علمی و سازنده در زمینه نگارش مقالات دایره‌المعارف و همکاری در زمینه احصای مداخل و نگارش مقالات از طریق تشکیل گروه علمی مستندسازی نقش و عملکرد قوه قضائیه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بین طرفین به امضا می‌رسد.