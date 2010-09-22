غلامعلی رجایی نویسنده و پژوهشگر عرصه دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت: طبق آمار موجود تا به حال 8000 عنوان کتاب شامل داستان، خاطره، شعر و وصیت نامه شهدا منتشر شده است و به نظرم این تعداد نسبت به حجم عظیم نیروهای شرکت کننده در جنگ بسیار ناچیز است.

وی با تاکید بر لزوم فعالیت و شتاب بیشتردر این زمینه گفت: ادبیات جنگ آن طور که باید جدی گرفته نشده است و هنوز با ایده آل مطلوب در این عرصه فاصله داریم. باید ضمن بررسی ادبیات جنگ و مقاومت در دیگر کشورها فاصله خود را با آنها بسنجیم و سعی کنیم عقب افتادگی ها را جبران کنیم. چون عناصر اعتقادی ما در هیچ کدام از کشورهای دنیا وجود ندارد و این عناصر امتیاز ادبیات ما محسوب می شوند.



بزرگ ترین خطر برای کتاب های دفاع مقدس، تحریف است



نویسنده کتاب " فرهنگ آزادگان" خطر بزرگ برای ادبیات دفاع مقدس را تحریف وقایع دانست و گفت: مردان جنگ نیز با وجود کثرتشان روزی تمام خواهند شد. ثبت خاطرات و وقایع پس از سال ها ممکن است فراموشی برخی جزئیات شود و موجب تحریف حقایق شود. از این لحاظ باید شتاب بیشتری در ضبط وقایع و خاطرات جنگ به کار گرفته شود.‌



این پژوهشگر با انتقاد از شمارگان پایین کتاب های دفاع مقدس گفت: اگر به دانشگاه ها، کتابخانه ها یا مراکز فرهنگی شهرستانها و شهرهای دورافتاده برویم کتاب های مرتبط با جنگ را نمی بینیم.تیراژ 1000 تا 2200 در کشور ما که 70 میلیون جمعیت دارد بیشتر به یک شوخی شبیه است.



رجایی افزود:وقتی کتابی با این تیراژ پایین منتشر می شود و 300 جلد آن هم آرشیو شود، چیزی برای عرضه به مردم و خوانندگان کتاب باقی نمی ماند. ما 50 برابر تعداد کتاب های چاپ شده، جمعیت اهل قلم و کتابخوان داریم. ضمن این که میزان کارهای فاخر نیز در این عرصه اندک است.



تعداد افراد باتجربه در زمینه نشر مفاهیم دفاع مقدس انگشت شمار است



نویسنده کتاب "امام به روایت امام" با توجه به کمبود نیروهای مجرب گفت: در حال حاضر بحث کیفیت مطرح است. چون وقایع اتفاق افتاده را نمی توان کم و زیاد کرد بنابراین نیاز به پرداخت مناسب به وقایع جنگ احساس می شود. دوستان فعال و با تجربه در این زمینه انگشت شمار هستند و باید افرادی برای به عهده گرفتن امور انتشار و مسائل مرتبط با آن آموزش دیده و تربیت شوند.



رجایی حمایت های دولتی از چاپ کتاب های دفاع مقدس را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: حمایت های وزارت ارشاد، حوزه هنری و بنیاد نشر آثار و حفظ ارزش های دفاع مقدس از ناشران و انتشار کتاب ها خوب و در حد مطلوب است اما مشکل جدی مربوط به تیراژ و مراحل پس از چاپ است. دامنه تبلیغات کتاب های جنگ بسیار محدود است و مهم ترین معضل چاپ این کتاب ها، مرحله چاپ و توزیع آنهاست.



کتاب های دفاع مقدس دیده نمی شوند



وی گفت: فروشنده‌های کتاب دفاع مقدس و فروشگاه های بنیاد شهید حالت عمومی ندارند و علاوه بر قلیل بودن تعدادشان اصلا شناخته شده نیستند. به همین دلیل مردم مکان عرضه این کتاب ها را نمی دانند و در نتیجه کتاب های مربوط به جنگ دیده نمی‌شوند.



برای مولفان و نویسندگان قالب های موضوعی تعریف شود



نویسنده کتاب "یادگار سپید" دیگر مساله عرصه چاپ کتاب های دفاع مقدس را قالب شکنی کمتر و عدم خلاقیت دانست و گفت: به نظرم برای حل این مشکل، ناشران باید قالب و ساختار مشخصی را برای مولف یا نویسنده تعریف کنند. برای موضوعاتی چون خاطرات باید قالب موضوعی تعریف شود. مثلا نویسنده با راوی به طور مشخص و مقطعی دوران حضور در خط مقدم یا پشت جبهه را روایت کند تا علاوه بر جلوگیری از خلط مبحث به موضوعات به صورت منظم پرداخته شود.



وی در ادامه عنوان کرد: ضمن اینکه برای جلوگیری از چاپ مفاهیم تکراری باید ملاک و میزان مشخصی معین شود تا نویسنده‌ها مطالب را در ساختار جدیدی بریزند.



رجایی با تاکید بر لزوم نظارت بر کتاب ها پیش از چاپ، گفت: در حال حاضر باید قبل از مراحل نشر و توزیع نظارت هایی بر کتاب اعمال شود و هنگامی که کتاب برای بررسی نهایی به ارشاد ارسال می شود، کار به قدری کامل باشد که حاضران در هیئت نظارت در ارشاد فقط مهر تائید بر آن بزنند .