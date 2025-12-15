دریافت 26 MB کد خبر 6689768 https://mehrnews.com/x39SfT ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ کد خبر 6689768 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ ۲۱ تا ۳۰ سالهها بیشترین قربانیان تصادفات سردار حسن مومنی جانشین پلیس راهور فراجا گفت: ۲۱ تا ۳۰ ساله ها بیشترین قربانیان تصادفات رانندگی هستند. کپی شد مطالب مرتبط فوت ۳۳ نفر در تصادفات منطقه ۲۱ تهران طی ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ فوت سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات؛ هزینه هر جانباخته ۲۲ میلیارد تومان بدهی خودرو جریمه پلیس نیست؛ اتصال به سامانه سمیع مطالبه مردم است اعمال قانون بیش از ۱۵۷ هزار تخلف حادثهساز در معابر پایتخت ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استانهای پرتردد افزایش یافت برچسبها سردار حسن مومنی تصادفات رانندگی جانشین فراجا
