فوت ۳۳ نفر در تصادفات منطقه ۲۱ تهران طی ۸ ماه از سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینیوند، رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح وضعیت مبادی ورودی پایتخت گفت: تهران دارای ۱۸ مدخل ورودی در چهار بخش شمال، جنوب، شرق و غرب است. وی گفت که روزانه حدود ۲۲ میلیون سفر در شهر تهران انجام میشود.
وی افزود: بیشترین حجم ورودیها مربوط به جنوب تهران با سهم ۳۱.۳ درصد (آزادراه خلیج فارس، جاده قدیم قم و آزادراه تهران–ساوه) است. پس از آن، غرب تهران با ۳۰.۷ درصد (بزرگراه شهید لشگری، بزرگراه فتح، بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید خرازی) در رتبه دوم قرار دارد. شرق با ۲۲.۳ درصد و شمال با ۱۵.۷ درصد سهم ورودیها را به خود اختصاص دادهاند.
زینیوند با اشاره به چالشهای جدی مبادی ورودی در حوزه ایمنی تردد اظهار داشت: کاهش سرعت ناگهانی، طراحی هندسی نامناسب، تفاوت اهداف سفر رانندگان (ورود، خروج یا عبور)، وجود کاربریهای ناهمگون، نقص روشنایی، خطکشی و تابلوها، و همچنین خستگی رانندگان از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات در این نقاط است.
وی در ادامه به وضعیت منطقه ۲۱ تهران پرداخت و گفت: این منطقه با وسعت ۵۴۰۰ هکتار و قرارگیری در مجاورت استان البرز، یکی از قطبهای صنعتی و پر رفت و آمد تهران است. اما به لحاظ ایمنی راه، با مشکلات جدی مواجه بوده و در هشتماهه امسال شاهد فوت ۳۳ نفر به علت تصادف در معابر این منطقه بودهایم؛ در حالی که سال گذشته در همین بازه زمانی تنها ۸ نفر فوتی ثبت شده بود.
به گفته رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از مجموع قربانیان امسال حوادث رانندگی منطقه ۲۱، تعداد ۹ نفر راننده یا سرنشین خودرو، ۱۲ نفر موتورسوار و ۱۲ نفر عابر پیاده بودهاند. علل اصلی این حوادث عبارتند از: عدم توجه به جلو: ۱۶ نفر، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه: ۱۴ نفر و تغییر مسیر ناگهانی: ۲ نفر.
زینیوند خاطرنشان کرد: بیشترین تصادفات فوتی در ساعات تاریکی شب رخ داده است؛ بهگونهای که بین ساعت ۲۰ تا ۲۴ شب ۱۱ نفر، بین ساعت ۰۰ تا ۰۴ بامداد ۱۰ نفر و بین ساعت ۰۴ تا ۰۸ صبح ۴ نفر جان خود را از دست دادهاند. این آمار نشان میدهد که ضعف روشنایی معابر یکی از عوامل مهم در افزایش تصادفات منطقه ۲۱ است.
وی در پایان تأکید کرد: رفع نقصهای هندسی راه، ارتقای روشنایی، استانداردسازی خطکشیها و تابلوها، نصب حفاظهای ایمنی و مدیریت توقفهای حاشیهای از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات فوتی در مبادی ورودی تهران ایفا کند.
نظر شما