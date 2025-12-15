  1. استانها
قطعی آب در برخی مناطق خرم‌آباد طی روز سه‌شنبه

خرم‌آباد- آب شرب برخی از مناطق خرم‌آباد در روز سه‌شنبه با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد اعلام کرد که به دلیل انجام عملیات اصلاح شبکه، آب شرب برخی از مناطق این شهرستان در روز سه‌شنبه، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

زمان و مناطق تحت تأثیر قطعی آب

بر اساس اطلاعیه رسمی، از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه، آب شرب مناطق فاز دوم کوی ارتش، انتهای خیابان رازی، خیابان گلشن و محله پاچنار با قطعی یا افت فشار روبرو خواهد شد.

دلیل قطعی آب

مدیریت آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد علت این قطعی موقت را اصلاح شبکه آبرسانی اعلام کرده است.

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از محل قطعی‌های موقت آب و آخرین وضعیت شبکه آب‌رسانی به لینک رسمی مدیریت آب و فاضلاب خرم‌آباد مراجعه کنند.

