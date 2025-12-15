وزیر کشور به مازندران سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی دقایقی قبل با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان مازندران وارد ساری شد تا در جلسه مدیریت پسماند استانهای مازندران و گلستان شرکت کند.
قرار است وزیر کشور در این سفر در جلسه مدیریت پسماند استانهای مازندران و گلستان شرکت کند و درباره راهکارهای بهینهسازی مدیریت پسماند و همکاری میان استانها بحث و تبادل نظر شود.
مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، منصور تقوی، مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجهنژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، مؤمنی را در این سفر همراهی میکنند.
وزیر کشور پیش از سفر به مازندران، صبح امروز برای شرکت در نشست شهرداران کلانشهرها و افتتاح چند طرح عمرانی به گرگان سفر کرده بود.
