روز شلوغ مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در هفته پژوهش و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نمایشگاه تستا که با رویکرد تقاضامحور و با هدف تقویت پیوند صنعت، دانشگاه و زیستبوم فناوری کشور برگزار شد، به بستری برای نمایش دستاوردها و تعاملات راهبردی مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول تبدیل شد.
در نخستین گام، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور در غرفه همراه اول، از نزدیک در جریان محصولات، سرویسها و نیازهای فناورانه این اپراتور قرار گرفت. در این بازدید، راهکارهای نوآورانه ارائهشده و رویکرد همراه اول در بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و توسعه فناوریهای بومی، مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
در دومین محور، در خلال برگزاری نمایشگاه تستا و با حضور مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، همچنین مدیران وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، از پروژه فناورانه «طراحی و ساخت شبکه نمایش پرواز دستهجمعی رباتهای پرنده» تجلیل و تقدیر بهعمل آمد. این پروژه بهعنوان نمونهای موفق از همافزایی میان دانشگاه، صنعت و مراکز تحقیقاتی، جلوهای از توانمندی کشور در توسعه فناوریهای پیشرفته و بینرشتهای را به نمایش گذاشت.
در سومین محور این روز پرخبر، از دستیار هوشمند سخنگوی کشاورزی رونمایی شد؛ محصولی مبتنی بر فناوریهای هوش مصنوعی که با هدف بهبود ارتباطات، اطلاعرسانی هوشمند و پشتیبانی دیجیتال در حوزه کشاورزی توسعه یافته است. این رونمایی با حضور حمید بهروزی، قائممقام مدیرعامل همراه اول در حوزه فناوری (تک) و جعفر بلوکاذری، معاون راهکارهای هوشمند همراه اول انجام شد.
گفتنی است این پروژه توسط معاونت راهکارهای هوشمند همراه اول در راستای اهداف کلان هوشمندسازی و دیجیتالیسازی نظام کشاورزی کشور و در چارچوب تفاهمنامه پیشین همراه اول با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) راهبری شده و گامی عملی در مسیر هوشمندسازی خدمات بخش کشاورزی و بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی و دیجیتال بهشمار میرود.
توسعه این محصول با بهرهگیری از توانمندیهای فنی مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در حوزه هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی انجام گرفته است و امکان ارتباط هوشمند، پاسخگویی سریع و ارائه خدمات آموزشی و ترویجی تعاملی را برای پژوهشگران، کارشناسان و بهرهبرداران بخش کشاورزی فراهم میکند.
مجموعه این رویدادها، روزی پرتراکم و معنادار را برای مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در هفته پژوهش و فناوری رقم زد؛ حضوری که بار دیگر نقش این مرکز را بهعنوان حلقه اتصال صنعت، دانشگاه و سیاستگذاری فناوری در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور برجسته میسازد.
نظر شما