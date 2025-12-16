کتاب «چشم انداز طیف فرکانسی جمهوری اسلامی ایران» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این مراسم که با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اساتید و پژوهشگران حوزه‌های مختلف در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از این کتاب به همراه خط مشی‌های مدیریت طیف فرکانسی کشور رونمایی شد.

کتاب چشم‌انداز طیف فرکانسی ج. ا. ا یک سند راهبردی و دربردارنده رویکردهای کلان کشور در حوزه مدیریت طیف فرکانسی است که با همکاری پژوهشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مشارکت بهره برداران طیف فرکانسی کشور تهیه و تدوین شده است. بر اساس این گزارش با بکارگیری مفاد این کتاب برای نخستین بار در کشور؛ برنامه‌ریزی و زمانبندی اجرای اقدامات لازم در راستای بهره برداری از باندهای فرکانسی انجام شده و در صورت لزوم از سوی رگولاتوری به‌روزرسانی می‌شود.

همچنین سید ستار هاشمی در این مراسم از حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه برگزیده در تعامل با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر کرد.