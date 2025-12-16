به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع محلی در سوریه تاکید کرد که اعضای یک خانواده علوی توسط عناصر مسلح حین حین بازگشت به منزلشان در محله کرم اللوز واقع در شهر حمص ربوده شدند.

این منبع اضافه کرد که ربایش این خانواده علوی به دست عناصر ناشناس باعث گسترش ترس و وحشت در میان مردم سوریه شده چرا که این اقدام در یک محله مسکونی پر جمعیت رخ داده است.

پیشتر نیز گزارش شده بود که علوی‌ها در سوریه به دست عناصر وابسته به جولانی هدف قرار می‌گیرند و تعداد زیادی از آنها تاکنون مورد ربایش قرار گرفته‌اند.