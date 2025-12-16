دریافت 10 MB
آخرین وضعیت پرونده ترک فعل مسئولان بانک مرکزی و آینده

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هنوز پرونده‌ای در خصوص ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در خصوص بانک آینده تشکیل نشده است

