آخرین وضعیت پرونده ترک فعل مسئولان بانک مرکزی و آینده سخنگوی قوه قضاییه گفت: هنوز پروندهای در خصوص ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در خصوص بانک آینده تشکیل نشده است
