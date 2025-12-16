موحدی: پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه با جدیت کامل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست اختصاصی بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارات مربوط به جنگ تحمیلی دوازده روزه صبح روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، دادستان کل کشور با تأکید بر وظیفه قطعی و قانونی دستگاه قضائی در دفاع از حقوق ملت ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وحدت ملی، اقتدار نیروهای مسلح و ظرفیت‌های حقوقی و قضائی خود، مسیر مطالبه حقوق و جبران خسارات وارده را با جدیت دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و فشارهای دشمنان، تصریح کرد: حوادث اخیر بار دیگر نشان داد که ملت ایران ملتی مستقل، متحد و مقاوم است و هیچ‌گونه تعرضی نمی‌تواند اراده ملی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

وی با بیان اینکه تمامی پرونده‌های مرتبط با این موضوع در دستگاه قضائی فعال و در حال رسیدگی است، تأکید کرد: در دادستانی هیچ موضوع زمین‌مانده‌ای در خصوص پیگیری خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی وجود ندارد و همه پرونده‌ها با جدیت، دقت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال می‌شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی داخلی و بین‌المللی، پیگیری حقوقی و کیفری عاملان تجاوزات اخیر و مستندسازی خسارات وارده را با قدرت ادامه می‌دهد و در این مسیر هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

وی اظهار داشت: دادسرای تهران علاوه بر مسئولین دولت‌ها، نسبت به تعقیب قضائی سرکردگان گروهای داخلی و خارجی که همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات اخیر داشتند اقدام کند و ضابطین قضائی اطلاعات مورد نیاز و نوع همکاری گروه‌های معاند با دشمنان ملت را جمع‌آوری و به دادستانی گزارش نمایند.

در پایان این نشست، دادستان کل کشور ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، به هر یک از نهادهای ذی‌ربط دستور داد با تسریع در روند بررسی، تکمیل و ارسال مستندات، اقدامات لازم را در مسیر پیگیری حقوقی و قضائی خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه با اولویت و جدیت بیشتری دنبال کنند.