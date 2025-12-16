به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز پژوهش، نشست تخصصی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با حضور کتابداران و همکاران پژوهشگر، در سالن جلسات زنده‌یاد استاد محمدجواد محبت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد.

در این نشست، پریسا محمدی ضمن تبریک روز پژوهش، پژوهش را یکی از مؤلفه‌های اساسی در تصمیم‌سازی آگاهانه و توسعه پایدار فرهنگی دانست و اظهار کرد: استفاده هدفمند از نتایج پژوهش در فرآیندهای اجرایی و برنامه‌ریزی کتابخانه‌ها، زمینه افزایش بهره‌وری، نوآوری و ارتقای سطح خدمات فرهنگی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش مؤثر کتابداران در تولید و انتقال دانش، بر لزوم حمایت از ایده‌های نو، انجام پژوهش‌های کاربردی و تولید محتوای علمی متناسب با نیاز جامعه تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی و تعامل مستمر میان بخش اجرایی و حوزه پژوهش، مسیر رشد و تعالی سازمانی را هموار می‌سازد.

در ادامه این نشست، حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در زمینه تقویت فعالیت‌های پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی پرداختند و راهکارهایی برای گسترش رویکرد پژوهش‌محور در برنامه‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.