به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از طرح جامع «کتابخانه برای همه» با محوریت تاب‌آوری از فرد تا فرهنگ صبح پنجشنبه با حضور پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، محمدرضا مقدسی پدر تاب‌آوری ایران و جمعی از اعضا، شهروندان، علاقه‌مندان، کتابداران و فعالان فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی (ع) در شهرک معلم فاز دو برگزار شد. این نشست آغاز یک برنامه گسترده آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است که قرار است طی ماه‌های آینده به‌صورت پیوسته در کتابخانه‌های عمومی استان اجرا شود.

پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: آغاز این دوره از طرح جامع کتابخانه برای همه، گامی مهم و اساسی برای ارتقای سطح تاب‌آوری فردی و اجتماعی در کتابخانه‌های عمومی استان است و هدف‌گذاری این طرح رسیدن به الگویی موفق در سطح ملی است که بتواند در سراسر کشور تعمیم و اجرا شود. وی با قدردانی از حضور پرشور شهروندان و همراهی کتابداران، تأکید کرد این طرح نتیجه مطالعات کارشناسی و نیازسنجی فرهنگی جامعه کرمانشاه است.

محمدی تاب‌آوری را مفهومی چندبعدی، پیچیده و وابسته به تجربه زیسته افراد دانست و تصریح کرد: تاب‌آوری صرفاً یک ویژگی ذاتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌ها است که در طول زندگی فرد و با آموزش، تمرین و مواجهه با چالش‌ها تقویت می‌شود. وی با اشاره به نقش مهم مطالعه در ایجاد و تقویت این مهارت افزود: مطالعه به‌ویژه در حوزه خاطرات و زندگی‌نامه شهدا می‌تواند موجب افزایش امید، صبر، آگاهی و تحمل مشکلات شود و این ویژگی‌ها به شکل مستقیم در ارتقای تاب‌آوری نقش‌آفرین هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: تقویت تاب‌آوری از خود فرد آغاز می‌شود و در ادامه می‌تواند بر رفتار اجتماعی و تعاملات فرد با خانواده، محیط کار، جامعه و حتی مدیریت بحران‌ها اثرگذار باشد. به گفته محمدی، کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان یک نهاد فرهنگی مادر، می‌توانند نقش پررنگی در ارتقای تاب‌آوری فردی و اجتماعی ایفا کنند و این طرح با همین رویکرد طراحی شده است.

وی با اشاره به حضور محمدرضا مقدسی پدر تاب‌آوری ایران در نخستین جلسه این طرح افزود: حضور استادان حوزه تاب‌آوری، همراهی اعضا و مشارکت مردم نشان می‌دهد که جامعه امروز بیش از هر زمان به آموزش مهارت‌های تاب‌آوری نیاز دارد و کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تلاش می‌کنند این مهارت‌ها را به روشی علمی، کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم ترویج دهند.

محمدی در ادامه توضیح داد: طرح جامع کتابخانه برای همه، مجموعه‌ای از نشست‌ها، کارگاه‌ها، برنامه‌های انگیزشی، جلسات کتاب‌خوانی و فعالیت‌های آموزشی است که با هدف ارتقای مهارت‌های فردی و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح استان اجرا خواهد شد و در گام نخست، کتابخانه عمومی امام علی (ع) میزبان آن شده است.

وی تأکید کرد: کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بهره‌گیری از ظرفیت کتابداران، اعضای فعال و همراهی جامعه فرهنگی تلاش می‌کنند مدل جدیدی از ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی را ارائه دهند؛ مدلی که بتواند علاوه بر تقویت مهارت‌های فردی، به شکل‌گیری فرهنگ تاب‌آوری در جامعه نیز کمک کند.