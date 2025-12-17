آموزش مدارس نوبت بعدازظهر چهارمحال و بختیاری غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی و بهمنظور حفظ ایمنی دانشآموزان، کلاسهای آموزشی مدارس در نوبت بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در سراسر استان بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، مدیران مدارس در نوبت صبح نیز میتوانند با هماهنگی اولیا و سرویسهای ایاب و ذهاب، نسبت به اتمام زودهنگام فعالیت آموزشی اقدام کنند.
همچنین حضور عوامل اجرایی مدارس در نوبت صبح تا پایان زمان رسمی فعالیت آموزشی الزامی اعلام شده است.
