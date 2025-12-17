رعایت اصول ایمنی وظیفه جدی رانندگان مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عسگری ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از رانندگان سرویس مدارس که به مناسبت هفته حمل‌ونقل در شهرکرد برگزار شد با تأکید بر لزوم رعایت الزامات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، از رانندگان سرویس مدارس به‌عنوان حلقه‌ای حیاتی در زنجیره آموزش و امنیت اجتماعی یاد کرد.

وی با اشاره به نقش مهم این قشر در آرامش خانواده‌ها و سلامت دانش‌آموزان، اظهار داشت: رانندگان سرویس مدارس امانت‌داران فرزندان مردم هستند و باید در کنار تعهد، به اصول ایمنی و اخلاق حرفه‌ای نیز پایبند باشند.

عسگری با اشاره به شرایط جوی اخیر و مسدود شدن برخی محورهای استان، افزود: متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر، برخی رانندگان بدون زنجیر چرخ در مسیرهای برفی تردد می‌کنند که این موضوع نه‌تنها جان خودشان بلکه جان سایرین را نیز به خطر می‌اندازد.

وی با بیان اینکه همراه داشتن تجهیزات ایمنی در فصل سرما یک ضرورت است، ادامه داد: در هفته گذشته چندین بار شاهد انسداد گردنه‌ها به دلیل بی‌توجهی برخی رانندگان بودیم. این در حالی است که اطلاع‌رسانی‌های لازم از سوی پلیس و رسانه‌ها انجام شده بود.

مسئول معاونت اجتماعی انتظامی استان همچنین نسبت به برخی گزارش‌ها درباره رفتارهای نادرست برخی رانندگان هشدار داد و گفت: پرسش از دانش‌آموزان درباره اطلاعات شخصی و خانوادگی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با چنین مواردی برخورد قانونی خواهد شد.

وی بر رعایت ظرفیت مجاز سرنشین، داشتن بیمه معتبر، سلامت فنی خودرو و رعایت سرعت مجاز تأکید کرد و افزود: راننده‌ای که پشت فرمان می‌نشیند، باید از لحظه استارت تا رسیدن به مقصد، شش‌دانگ حواسش به مسیر و جان مسافران باشد.

عسگری در پایان با تبریک هفته حمل‌ونقل، گفت: سیستم حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای، رگ‌های حیاتی جامعه هستند و رانندگان این حوزه با وجود همه سختی‌ها، نقشی بی‌بدیل در پویایی کشور ایفا می‌کنند.