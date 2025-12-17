به گزارش خبرگزاری مهر، عمار ایزدیار، با انتقاد از طولانی شدن روند اجرایی پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در سطح شهر اظهار کرد: با وجود نیاز شهروندان و تأکیدهای مکرر، این طرح همچنان درگیر بروکراسیهای اداری است و تاکنون به نتیجه نرسیده که لازم است در این زمینه اقدامات عاجل و مؤثر صورت پذیرد.
وی با اشاره به نحوه بهکارگیری ناوگان اتوبوسرانی در مأموریتهای شهری، افزود: شایسته است در مأموریتها از اتوبوس خطوطی استفاده شود که بیشترین تعداد ناوگان را در اختیار دارند تا سایر خطوط دچار اختلال نشده و شهروندان با معطلی مواجه نشوند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای شهر کرج در پایان تأکید کرد: مدیریت صحیح ناوگان حملونقل عمومی نقش مهمی در رضایتمندی مردم و ارتقای خدمات شهری دارد.
