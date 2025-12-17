  1. استانها
  2. البرز
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

بروکراسی اداری، سد راه اجرای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها در کرج

بروکراسی اداری، سد راه اجرای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها در کرج

کرج- رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج گفت: اکنون بروکراسی اداری، سد راه اجرای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها در کرج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار ایزدیار، با انتقاد از طولانی شدن روند اجرایی پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در سطح شهر اظهار کرد: با وجود نیاز شهروندان و تأکیدهای مکرر، این طرح همچنان درگیر بروکراسی‌های اداری است و تاکنون به نتیجه نرسیده که لازم است در این زمینه اقدامات عاجل و مؤثر صورت پذیرد.

وی با اشاره به نحوه به‌کارگیری ناوگان اتوبوسرانی در مأموریت‌های شهری، افزود: شایسته است در مأموریت‌ها از اتوبوس خطوطی استفاده شود که بیشترین تعداد ناوگان را در اختیار دارند تا سایر خطوط دچار اختلال نشده و شهروندان با معطلی مواجه نشوند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای شهر کرج در پایان تأکید کرد: مدیریت صحیح ناوگان حمل‌ونقل عمومی نقش مهمی در رضایتمندی مردم و ارتقای خدمات شهری دارد.

کد خبر 6692653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها