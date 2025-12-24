خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در ساعات ابتدایی صبح، صف‌های پراکنده اما طولانی در ایستگاه‌های اتوبوس و پایانه‌های تاکسی اسلامشهر، تصویری آشنا برای شهروندان است؛ تصویری که بیش از آن‌که نشانی از شلوغی یک شهر پویا باشد، روایتگر کمبود مزمن حمل‌ونقل عمومی در یکی از پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های استان تهران است.

اسلامشهر با جمعیتی که بنا بر آمارهای رسمی از یک میلیون نفر عبور کرده، سال‌هاست با مسئله‌ای دست‌به‌گریبان است که شهروندان آن را «انتظار بی‌پایان برای رسیدن به مقصد» توصیف می‌کنند. کمبود اتوبوس و تاکسی در مسیرهای پرتردد، به‌ویژه در بخش‌های مستوفی و چهاردانگه، نه‌تنها رفت‌وآمد روزانه مردم را مختل کرده، بلکه به یکی از مطالبات اصلی و تکرارشونده ساکنان این مناطق تبدیل شده است.

بیشتر از مسیر، معطلی خسته‌کننده است

برای بسیاری از شهروندان، مشکل اصلی نه طول مسیر، بلکه زمانی است که در ایستگاه‌ها از دست می‌رود. مردی میانسال که هر روز برای کار از چهاردانگه به سمت تهران تردد می‌کند، به خبرنگار مهر می‌گوید: گاهی مسیرم نیم ساعت بیشتر نیست، اما یک ربع یا حتی بیست دقیقه فقط منتظر اتوبوس می‌مانم. وقتی هم می‌آید، آن‌قدر شلوغ است که آدم باید تصمیم بگیرد سوار شود یا نه.

او اضافه می‌کند: در ساعات اوج تردد، به‌ویژه صبح‌ها، بسیاری از اتوبوس‌ها از همان ایستگاه‌های ابتدایی پر می‌شوند و مسافران ایستگاه‌های بعدی عملاً شانسی برای سوار شدن ندارند.

تاکسی هست، اما نه همیشه

در مقابل، برخی شهروندان تاکسی را گزینه‌ای قابل‌تحمل‌تر می‌دانند، هرچند آن هم همیشه در دسترس نیست. زنی جوان که برای رساندن فرزندش به مدرسه از تاکسی استفاده می‌کند، به خبرنگار مهر می‌گوید: تاکسی اگر باشد، بد نیست؛ سریع‌تر راه می‌افتد و معطلی کمتری دارد. اما خیلی وقت‌ها اصلاً تاکسی پیدا نمی‌شود یا تعدادشان کم است و صف طولانی می‌شود.

او تأکید می‌کند: در نبود حمل‌ونقل عمومی منظم، خانواده‌ها ناچارند یا زودتر از خانه خارج شوند یا به استفاده از خودروی شخصی روی بیاورند؛ تصمیمی که هم هزینه‌بر است و هم به ترافیک و آلودگی هوا دامن می‌زند.

اتوبوس‌های شلوغ و برنامه‌های نامعلوم

کمبود اتوبوس در مسیرهای منتهی به تهران، به‌ویژه در مسیرهایی مانند آزادی، از دیگر گلایه‌های پرتکرار شهروندان است. یکی از مسافران روزانه این مسیر به خبرنگار مهر می‌گوید: اتوبوس‌هایی که از سمت آزادی می‌آیند، معمولاً خیلی شلوغ‌اند. نه زمان مشخصی دارند، نه ظرفیت پاسخ‌گوی این حجم مسافر است. بعضی روزها واقعاً نمی‌دانیم منتظر بمانیم یا مسیرمان را عوض کنیم.

به گفته او، نبود برنامه زمانی شفاف و اطلاع‌رسانی دقیق باعث شده شهروندان نتوانند برای زمان حرکت خود برنامه‌ریزی کنند و همواره با عدم قطعیت روبه‌رو باشند.

رشد جمعیت، زیرساخت‌های ثابت

اسلامشهر در سال‌های اخیر شاهد رشد سریع جمعیت و گسترش بافت شهری بوده است؛ رشدی که هم‌پای آن، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی پیش نرفته است.

کارشناسان شهری معتقدند افزایش تقاضا برای سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری، بدون افزایش متناسب ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، به شکل طبیعی منجر به ازدحام، تأخیر و نارضایتی عمومی می‌شود.

یکی از ساکنان قدیمی احمدآباد مستوفی به خبرنگار مهر می‌گوید: قبلاً جمعیت کمتر بود و همین تعداد اتوبوس و تاکسی جواب می‌داد، اما حالا محله‌ها بزرگ‌تر شده‌اند و مسافر چند برابر شده، در حالی که وسایل حمل‌ونقل همان است.

پیامدهای فراتر از یک معطلی ساده

کمبود حمل‌ونقل عمومی فقط یک مشکل روزمره نیست؛ این مسئله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز دارد، تأخیر در رسیدن به محل کار، افزایش هزینه رفت‌وآمد، فشار روانی ناشی از معطلی‌های طولانی و حتی کاهش دسترسی عادلانه به خدمات شهری، از جمله تبعاتی است که شهروندان به آن اشاره می‌کنند.

دانشجویی که هر روز از اسلامشهر به دانشگاه در تهران می‌رود، به خبرنگار مهر می‌گوید: وقتی دیر می‌رسم، هم استرس دارم هم تمرکزم به هم می‌ریزد. این فقط یک مشکل حمل‌ونقل نیست، روی کیفیت زندگی آدم اثر می‌گذارد.

وعده شهردار احمدآباد مستوفی؛ تا عید مشکل حل می‌شود

حمل‌ونقل عمومی سال‌هاست به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم اسلامشهر مطرح می‌شود. شهروندان انتظار دارند با توجه به جمعیت بالا و نقش این شهرستان در شبکه تردد روزانه تهران، نگاه جدی‌تری به توسعه ناوگان اتوبوسرانی و ساماندهی تاکسی‌ها صورت گیرد.

شهردار احمدآباد مستوفی، در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری برای تکمیل ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر خبر داد و افزود: موضوع تأمین اتوبوس و همچنین ارتقای سازمان حمل و نقل محلی در دستور کار قرار دارد.

وحید محمدی اعلام کرد: طبق قانون، ناوگان عمومی شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر باید تکمیل شود، ما قطعاً موضوع اتوبوس‌رانی را پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه به برنامه‌های آتی این شهرداری اشاره کرد و افزود: در خصوص سازمان حمل و نقل محلی نیز تلاش می‌کنیم تا با ارتقای آن، امکان تزریق خودروهای ون به ناوگان عمومی فراهم شود، این تغییر تا عید نوروز محقق خواهد شد.

فرماندار: شهرداری موظف است، معضلات حمل و نقل عمومی را رفع کند

‌فرماندار اسلامشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای بهبود سیستم حمل و نقل عمومی در این شهرستان خبر داد و افزود: ساماندهی تاکسی‌های درون‌شهری و مسیرهای روستایی در دستور کار قرار دارد.

نوراله طاهری اعلام کرد: در زمینه حمل و نقل، لازم است تا خدمات تاکسیرانی به صورت منظم ثبت و ساماندهی شود. این موضوع شامل تاکسی‌های درون‌شهری و نیز مسیرهای بین‌شهری مانند خط اسلامشهر به تهران می‌شود.

وی افزود: شهرداری موظف است تا بر این روند نظارت و اجرای آن را پیگیری کند. همچنین برای روستاهای چهاردانگه نیز برنامه‌ریزی شده تا مسیرهای تردد به طور مشخص تعریف و سازماندهی شوند.

برخی از ساکنان پیشنهاد می‌کنند افزایش تعداد اتوبوس‌ها، ایجاد خطوط ویژه، بهبود زمان‌بندی حرکت و حتی توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. تا آن زمان، اما واقعیت زندگی روزمره بسیاری از شهروندان اسلامشهر همچنان با «انتظار» گره خورده است؛ انتظاری در ایستگاه‌ها، زیر آفتاب یا سرما، برای وسیله‌ای که دیر می‌آید و اغلب شلوغ است.

اسلامشهر امروز، شهری است که ساکنانش برای رسیدن به مقصد عجله دارند، اما زیرساخت‌های حمل‌ونقل آن هنوز با این شتاب هماهنگ نشده است. تا زمانی که این فاصله پر نشود، روایت ایستگاه‌های شلوغ و اتوبوس‌های پر، همچنان بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم این شهرستان باقی خواهد ماند؛ روایتی که بیش از هر چیز، نیاز به تصمیم‌گیری و اقدام عملی را فریاد می‌زند.