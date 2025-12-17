فراخوان دریافت یارانه حمایتی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی و زمینهسازی برای اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی» و «تسهیل و حمایت از فعالیت کسب و کارهای دانشبنیان» از اهداف کلان و همچنین «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی» از راهبردها و اقدامات موجود در سند توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی مصوب در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ است که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شد، طرح یارانه حمایت از تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان توسط این ستاد در حال اجرا است. این طرح بدون مهلت زمانی خواهد بود و تمامی نقشآفرینان آن امکان عضویت و بهرهبرداری از آن را خواهند داشت.
در این طرح، کلیه ارائه دهندگان زیرساخت پردازشی گرافیکی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران که دارای امکانات لازم در این خصوص باشند، امکان ثبتنام اولیه را خواهند داشت. این ارائهدهندگان پس از تایید فنی در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، عضو شبکه ارائهدهندگان خدمات پردازشی معاونت علمی خواهند بود. از مزایای عضویت در این شبکه امکان معرفی شرکتهای دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی برای دریافت یارانه حمایتی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی است.
همچنین شرکتهای دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی که زیرساخت پردازشی گرافیکی برای تحقیق و توسعه نیاز داشته باشند، میتوانند با ثبتنام در این طرح به عنوان متقاضی، از مزایای دریافت یارانه حمایتی استفاده کنند. برای ثبتنام اولیه باید تعهدنامه این طرح و همچنین طرح پیشنهادی تحقیق و توسعه حوزه هوش مصنوعی خود را بارگذاری کنند. از مزایای دیگر این طرح، قرار گرفتن شرکتهای دانشبنیان در شبکه بهرهبرداران پردازشهای سریع با کاربرد هوش مصنوعی است که امکان تعامل سازنده با دیگر شرکتهای دانشبنیان و شبکه ارائهدهندگان و همچنین استفاده از برنامههای توانمندسازی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را خواهند داشت.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبتنام اولیه به آدرس این فراخوان مراجعه کنند. در این صفحه ثبت نام اولیه ارائه دهندگان و شرکتهای دانش بنیان بهرهبردار امکانپذیر است.
گفتنی است شرکتهای دانشبنیانی که پیش از این، از طرح موردنظر بهرهمند شدهاند لازم است پروپوزال خود را بهروزرسانی کرده و مجددا از طریق لینک ثبت نام، مستندات خود را ارسال کنند.
