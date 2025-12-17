دریافت 50 MB
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

زاکانی: برای تهران ۹ هزار اتوبوس احتیاج داریم

زاکانی شهردار تهران گفت: برای تهران ۹ هزار اتوبوس احتیاج داریم و اکنون بالغ بر ۲۵۰۰ اتوبوس فعال در گردش هستند.

