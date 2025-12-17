دریافت 50 MB کد خبر 6692960 https://mehrnews.com/x39TB3 ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲ کد خبر 6692960 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲ زاکانی: برای تهران ۹ هزار اتوبوس احتیاج داریم زاکانی شهردار تهران گفت: برای تهران ۹ هزار اتوبوس احتیاج داریم و اکنون بالغ بر ۲۵۰۰ اتوبوس فعال در گردش هستند. کپی شد مطالب مرتبط نامه افشاگرانه زاکانی درباره یک پرونده خاص ارسال بیش از ۹۰۰ اثر به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری انتصابات جدید در شهرداری تهران برچسبها علیرضا زاکانی شهردار تهران حمل و نقل
