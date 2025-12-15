انتصابات جدید در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در احکامی جداگانه مدیران عامل جدید شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی پایتخت و دستیار ویژه شهردار تهران در امور حمل و نقل را منصوب کرد.

بر اساس این انتصابات مهدی علیزاده که پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی مشغول به کار بود، مجدداً به این سمت منصوب شد. علیزاده پیش از این در سمت دستیار ویژه حمل و نقل و ترافیک در اتوبوسرانی فعالیت کرده است.

در بخشی از متن حکم مهدی علیزاده آمده است:

نظر به شایستگی، تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منصوب می‌شوید. امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقای کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمت رسانی، نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال شرکت و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام به کار گیرید.

همچنین احمد قیومی که پیش از این مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بود به عنوان دستیار ویژه در حوزه توسعه برق ۲۰۰۰ مگاوات خورشیدی و صرفه جویی انرژی شهر تهران منصوب شد. گفتنی است قیومی در گذشته فرماندار تهران بود.

در بخشی از متن حکم شهردار تهران آمده است:

نظر به شایستگی تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به سمت دستیار ویژه در حوزه توسعه برق ۲۰۰۰ مگاوات خورشیدی و صرفه جویی انرژی شهر تهران منصوب می‌شوید. امید است در راستای تحقق چشم‌انداز تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام موجبات ارتقا کارآمدی شهرداری و خدمت رسانی به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید.

در ادامه زاکانی، علی رحیمی را که در سمت رئیس مرکز حراست امور مناطق شهرداری تهران فعالیت می‌کرد به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی منصوب کرد.

در حکم علی رحیمی آمده است:

نظر به شایستگی، تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران منصوب می‌شوید. امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقای کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمت رسانی، نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال شرکت و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام به کار گیرید.