دریافت 14 MB کد خبر 6693045 https://mehrnews.com/x39TCM ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹ کد خبر 6693045 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹ عراقچی: احتمال جنگ را مثل همیشه نادیده نمیگیریم عراقچی وزیر خارجه ایران گفت: مسئولین، مردم و نیروهای مسلح ما آمادگی کامل دفاع از کشور را دارند. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: حملات، نمیتواند تکنولوژی هستهای ما را تحت تأثیر قرار دهد عراقچی و لاوروف دیدار کردند عراقچی: همسایگان ما اولویت هستند؛ همکاری نزدیکتر با مسکو خواهیم داشت عراقچی: آمریکا جهان را به سمت بی قانونی و قانون جنگل پیش میبرد برچسبها سید عباس عراقچی وزارت امور خارجه ایران وزارت امور خارجه جنگ
نظر شما