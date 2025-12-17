دریافت 14 MB
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

عراقچی: احتمال جنگ را مثل همیشه نادیده نمی‌گیریم

عراقچی وزیر خارجه ایران گفت: مسئولین، مردم و نیروهای مسلح ما آمادگی کامل دفاع از کشور را دارند.

