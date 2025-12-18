  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

عراقچی: همسایگان ما اولویت هستند؛ همکاری نزدیک‌تر با مسکو خواهیم داشت

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: همکاری نزدیک‌تر میان مسکو و تهران امکان اقدام موثرتر در برابر تحریم‌های غیر قانونی غرب را مهیا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر به روسیه در صفحه شخصی خود نوشت: «بر مبنای معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه، وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور بر سر یک نقشه راه سه‌ساله به توافق رسیدند تا همکاری‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه را سامان‌دهی کرده و به سطحی بالاتر ارتقا دهند.

همکاری نزدیک‌تر میان مسکو و تهران امکان اقدام مؤثرتر در برابر تحریم‌های غیرقانونی غرب، تقویت ثبات منطقه‌ای، پیشبرد پروژه‌های زیربنایی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم خواهد کرد. همسایگان ما اولویت ما هستند.»

کد خبر 6694062

