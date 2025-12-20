احتمال تبدیل فرودگاه پیام به مرکز خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محسن حسنلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، با حضور در شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه قرار گرفت.

این بازدید با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه و تقویت زیرساخت‌های صنعت هوانوردی کشور انجام شد.

حسنلو در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه راهبردی استان البرز در اقتصاد ملی اظهار کرد: این استان به‌عنوان صنعتی‌ترین استان کشور، میزبان بیش از چهار هزار واحد صنعتی بزرگ و ۱۱۹ برند ملی است و بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی را در میان استان‌های شمالی و مرکزی دارد؛ ظرفیتی که فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام را به یکی از کانون‌های مهم سرمایه‌گذاری و لجستیک کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی استان البرز افزود: قرار گرفتن این استان در چهارراه دو کریدور راهبردی شمال–جنوب و شرق–غرب، نقش فرودگاه پیام را در زنجیره حمل‌ونقل و تجارت کشور تقویت کرده است.

پیام؛ حلقه نهایی اکوسیستم فناوری کشور

مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی پیام با تأکید بر نقش این مجموعه در اکوسیستم فناوری کشور تصریح کرد: پیام آخرین حلقه زنجیره اکوسیستم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید علم در پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تا تجاری‌سازی و صنعتی‌سازی محصولات دانش‌بنیان محسوب می‌شود. هم‌اکنون ۴۳۸ شرکت دانش‌بنیان و های‌تک در این منطقه مستقر هستند و حدود یک درصد از کل اقتصاد دیجیتال کشور در پیام شکل گرفته است.

توسعه کارگو و حمل‌ونقل ترکیبی؛ مأموریت اصلی فرودگاه پیام

حسنلو با اشاره به مأموریت تخصصی فرودگاه بین‌المللی پیام بیان کرد: اساس شکل‌گیری این فرودگاه بر پست و بار هوایی استوار است و در شرایطی که کشور فاقد فرودگاه تخصصی کارگو است، پیام می‌تواند این خلأ راهبردی را پوشش دهد. در همین راستا، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و اتصال ریلی فرودگاه در دستور کار قرار دارد.

وی سال آینده را نقطه عطفی برای فرودگاه بین‌المللی پیام دانست و افزود: استانداردسازی باند پرواز برای پذیرش هواپیماهای باریک‌پیکر و پهن‌پیکر، به‌روزرسانی سیستم‌های ناوبری، تکمیل تجهیزات هندلینگ زمینی و راه‌اندازی گمرک تخصصی فاوا با خط سبز گمرکی، زمینه تبدیل پیام به یکی از کانون‌های اصلی صنعت هوانوردی کشور را فراهم خواهد کرد. این زیرساخت حمل‌ونقلی در خدمت مأموریت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین بخش‌های مختلف صنعتی استان البرز قرار می‌گیرد.

در ادامه این بازدید، محمد دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو، این شرکت را یکی از بزرگ‌ترین مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور معرفی کرد و گفت: فارسکو از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در قالب قراردادهای مشارکتی با ۲۴ ایرلاین از مجموع ۲۸ ایرلاین کشور همکاری دارد.

وی افزود: این شرکت تمامی تایپ‌های هواپیما و دو نوع موتور را در حوزه تعمیرات پوشش می‌دهد و هم‌اکنون ۲۳ فروند هواپیما به‌صورت هم‌زمان در آشیانه‌های فارسکو تحت تعمیر و پشتیبانی فنی قرار دارند.

دهقانی با اشاره به محدودیت فضای عملیاتی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد صنعت هوانوردی اظهار کرد: احداث آشیانه‌ای به مساحت حدود ۲۰ هزار متر مربع در فرودگاه پیام می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای فعلی فارسکو را پوشش دهد و نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور ایفا کند.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت نیروی انسانی متخصص استان البرز افزود: بخش قابل توجهی از بدنه علمی و تخصصی فارسکو متشکل از نیروهای توانمند این استان است و بهره‌گیری هدفمند از این سرمایه انسانی در فرودگاه پیام می‌تواند تحولی مؤثر در صنعت تعمیرات هوایی کشور ایجاد کند.

در مجموع، این بازدید و مذاکرات انجام‌شده به‌عنوان گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های تعمیر و نگهداری هواپیما، تقویت توان داخلی صنعت هوایی و ارتقای جایگاه ایران در بازار خدمات MRO منطقه‌ای ارزیابی شد.