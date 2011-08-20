داود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایانه حمل بار در گذشته به عنوان زیر مجموعه شهرداری تحت مسئولیت این سازمان فعالیت می کرد که پس از انجام اقدامات کارشناسی سازمان پایانه های عهده دار مسئولیت این کار شد.

وی اجرایی کردن این مهم و ساماندهی وضعیت پایانه حمل بار در کلانشهر کرج را ضروری خواند و افزود: درحال حاضر حمل بار در این کلانشهر با محوریت پایانه کامیون دارها صورت می گیرد که با راه اندازی پایانه بزرگ حمل بار کلانشهر کرج این پایانه زیر نظر سازمان پایانه های کرج فعالیت می کنند.

این مسئول ایجاد پایانه بار را به ویژه در مناطقی که تولیدات صنعتی و کشاورزی دارد از اساسی ترین نیازهای بخش زیر بنایی حمل و نقل عنوان کرد و افزود: پایانه بار علاوه بر نقش ساماندهی در حمل ونقل بار منطقه اثری قابل توجه در کاهش ترافیک و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست دارد.

شعبانی همچنین به نقش پایانه حمل بار به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: این مهم موجب تسهیل در دسترسی صاحبان کالا به خدمات حمل و نقل می شود.

این مسئول نقش سرعت در جابجایی کالا را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: این مهم همچنین نقش ارزنده ای در زیر ساخت های مهم توسعه بخش حمل ونقل دارد.

راه اندازی پایانه حمل بار 50 هکتار زمین می خواهد

مدیرعامل سازمان پایانه های کرج با بیان اینکه برای راه اندازی پایانه حمل بار به 50 هکتار زمین نیاز است، افزود: در حال حاضر این سازمان به منظور تسریع در راه اندازی پایانه و ساماندهی وضعیت حمل و نقل بار در کرج در حال مکان یابی است.

شعبانی افزود: تاکنون نیز مکاتبه هایی با شهرداری، استانداری و فرمانداری در خصوص اختصاص زمین مناسب برای این مهم توسط سازمان پایانه ها صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه نبود جا علت اصلی تاخیر در راه اندازی این پرژوه است، گفت: بهترین مکان برای راه اندازی پایانه حمل بار اطراف فرودگاه پیام که دارای اراضی زیادی نیز هست.

این مسئول تبدیل فرودگاه پبام به منطقه ویژه را یادآور شد و بیان کرد: امکان ورود هواپیماهای مسافر بری به چرخه پروازی این فرودگاه نیز به نحو قابل توجهی موجب افزایش راندمان کاری پایانه حمل بار می شود.

شعبانی افزود: کارکرد این پایانه در صورت ایجاد آن در نزدیکی فرودگاه پیام به واسطه نزدیکی به شبکه های ارتباطی مختلف بسیار کارآمد خواهد بود.

وی ظرفیت کاری این پایانه را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: این پایانه می تواند به پایانه بزرگ حمل بار استان البرز نیز تبدیل شود.





