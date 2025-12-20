به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که طی قرارداد ایران و چین در حوزه اتوبوسهای برقی چه اقداماتی انجام شده است، اظهار کرد: در فاز نخست، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین خریداری شد که تاکنون ۳۹۰ دستگاه وارد کشور شده و بقیه بهزودی در گمرک ترخیص خواهند شد. همچنین قرارداد خرید ۴۰۰ اتوبوس دوکابین نهایی شده است. علاوه بر این، در سفر اخیر شهردار تهران به چین، قرارداد خرید ۷۵ دستگاه متروباس سهکابین با ظرفیت حمل حدود ۳۰۰ نفر منعقد شد که قرار است در خط پایانه شرق تا میدان آزادی فعالیت کنند. در بخش تاکسیهای برقی اقدامات جدی در جریان است. تا امروز پلاکگذاری ۱۷۵۲ تاکسی برقی آغاز شده و ۱۰۰ دستگاه از آنها در پایانههای پرتردد از جمله میدان امام خمینی (ره)، ولیعصر (عج)، رسالت، ونک و بازار مرکزی تهران به کار گرفته شدهاند.
وی در پاسخ به این سوال که همکاری با طرف چینی در حوزه حملونقل ریلی دارای چه ابعاد و جزئیاتی است، گفت: در حوزه ریلی، یکی از بزرگترین قراردادهای سالهای اخیر منعقد شد. بر اساس این قرارداد، ۱۰۷۱ دستگاه واگن مترو برای تهران در نظر گرفته شده است. در قرارداد اولیه ۶۳۰ دستگاه پیشبینی شده بود که با پیگیریهای انجامشده، ۱۶۱ دستگاه دیگر با افزایش ۲۵ درصدی به آن افزوده شد و وزارت کشور نیز ۲۸۰ دستگاه دیگر را به سهم تهران اضافه کرد.
از فروردین هر ماه دو تا سه رام قطار وارد تهران خواهد شد
هرمزی ادامه داد: خوشبختانه دو رام قطار مترو شامل ۱۴ واگن مراحل نهایی ساخت را میگذرانند و یکی از آنها تا پایان دیماه به صورت آزمایشی وارد کشور میشود. همچنین کشتیهای حامل قطارها رزرو شدهاند و از فروردین ۱۴۰۵، هر ماه دو تا سه رام قطار وارد تهران خواهد شد. اجرای کامل این قرارداد حدود سه سال زمان میبرد و از خرداد ۱۴۰۵ نیز همکاری مشترک برای بومیسازی ساخت قطارها آغاز میشود.
خط ۸ مترو تهران ۱۳ منطقه شهری را پوشش میدهد
معاون شهردار تهران در خصوص انعقاد قرارداد برای ساخت خط مترو با طرف چینی، خاطرنشان کرد: ساخت کامل خط ۸ مترو تهران بهصورت مستقیم به شرکتهای چینی سپرده شده است. این خط بهعنوان رینگ ارتباطی داخلی شبکه مترو عمل میکند و با طول تقریبی ۴۰ کیلومتر و ۳۵ ایستگاه، از جنوب شرق تا شمال شرق تهران امتداد دارد و ۱۳ منطقه شهری را پوشش میدهد. در این قرارداد، شرکتهای چینی متعهد شدهاند در صورت نهایی شدن تأمین مالی (فاینانس)، ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد را تأمین کنند.
وی در جواب این سوال که این همکاریها چه تأثیری بر وضعیت ناوگان مترو و خدمات حمل و نقل عمومی دارد، بیان کرد: با اجرای قرارداد جدید، در صورت ورود کامل واگنها، ناوگان متروی تهران با رشد ۷۴ درصدی مواجه خواهد شد. این افزایش به معنی کاهش زمان انتظار، کاهش شلوغی واگنها و افزایش رضایت شهروندان است. در واقع هدف ما صرفاً خرید تجهیزات نیست؛ ما به دنبال انتقال فناوری و بومی سازی ساخت ناوگان حمل و نقل پاک هستیم تا در آینده نزدیک تهران نهتنها مصرف کننده، بلکه شریک فناوری در این حوزه باشد.
رشد ۷۴ درصدی ناوگان متروی تهران با اجرای قرارداد جدید
