دریافت 5 MB کد خبر 6696862 https://mehrnews.com/x39WcG ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱ کد خبر 6696862 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱ چمران: مرجع رسیدگی به احکام ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری است چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: احکام ماده ۱۰۰ فقط در دیوان عدالت اداری قابل نقض است و ارتباطی به شورا ندارد. برچسبها دیوان عدالت شورای شهر تهران مهدی چمران
