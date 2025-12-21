دریافت 5 MB
چمران: مرجع رسیدگی به احکام ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری است

چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: احکام ماده ۱۰۰ فقط در دیوان عدالت اداری قابل نقض است و ارتباطی به شورا ندارد.

