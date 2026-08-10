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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

با حکم فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت؛

انتصاب ۶ فرمانده در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج

انتصاب ۶ فرمانده در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج

با صدور احکامی جداگانه از سوی فرمانده کل قوا شش فرمانده عالی‌رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های ۶ تن از فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کردند.

بر اساس این احکام، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شدند.

همچنین سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت.

در ادامه این احکام، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین به حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب محول شد.

کد مطلب 6913434
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • حامیان IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      4 0
      پاسخ
      خداوند نگهدار رهبری ومنصوبین ایشان باشد در سایه ایشان امنیت واتحاد امکان پذیر است

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