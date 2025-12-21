  1. سیاست
سوال از رئیس‌جمهور در راه مجلس

نماینده مردم رشت در مجلس اعلام کرد: اگر کابینه ترمیم نشود، طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در صحن علنی مطرح خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی و افزایش نرخ دلار در کشور، اظهار کرد: با تشدید تورم در کالاهای اساسی و رشد نرخ ارز، مردم با مشکلات معیشتی فراوانی روبرو هستند و این وضعیت هر روز دشوارتر می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متناسب با ضرورت اصلاحات در حوزه اقتصاد، لازم است دولت بازنگری و اصلاحات لازم را در ترکیب کابینه خود در دستور کار قرار دهد و تیم اقتصادی خود را تغییر دهد.

وی افزود: در غیر این صورت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس‌جمهور را در صحن علنی مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن خواهند شد.

