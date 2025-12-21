آخرین وضعیت دانش آموزان مصدوم حادثه تصادف در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر امروز یکشنبه مینیبوس حامل دانش آموزان از ایوانکی به سمت روستای علی آباد در حرکت بود که به دلیل انحراف از مسیر دچار حادثه شد.
پلیس راه اعلام کرده که این مینیبوس از جاده خارج و از روی یک پل به پایین پرت شده است. در این حادثه ۱۲ نفر دچار حادثه شدند.
اخبار تکمیلی نشان میدهد که خوشبختانه حال عمومی دانش آموزان صدمه دیده در حادثه تصادف امروز مینیبوس در شهرستان گرمسار، وخیم گزارش نشده است.
فرماندار گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این حادثه اعلام کرد: این حادثه ظهر امروز رخ داد و ۱۱ دانشآموز و یک راننده در آن مصدوم شدند و بلافاصله با حضور عوامل امدادی به بیمارستان گرمسار منتقل شدند.
علی همتی با بیان اینکه کادر درمان بلافاصله نسبت به درمان این دانش آموزان اقدام کرد، ابراز داشت: خوشبختانه در همان ابتدا مشخص شد که هیچ کدام از دانش آموزان وضعیت وخیمی ندارد.
وی با بیان اینکه برخی دانش آموزان دچار صدمات شده اند، افزود: ۱۱ دانشآموز این مینیبوس از اتباع خارجی بودند.
فرماندار گرمسار همچنین اعلام کرد: طبق اعلام پزشکان صدمههای وارد شده به دانش آموزان جزئی است.
