به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از دکل ۷۳ فتح شرکت ملی حفاری ایران گفت: دستیابی به خودکفایی در تولید بخش عمده‌ای از تجهیزات پیچیده حفاری و توسعه مرزهای دانش فنی توسط متخصصان داخلی، دستاوردی افتخارآمیز و موجب غرور برای صنعت کشور است.

استاندار خوزستان با بیان این که این بازدید همزمان با سالگرد تأسیس شرکت ملی حفاری ایران انجام شده است، اظهار داشت: امروز کسی گمان نمی‌کرد که ما در داخل کشور بتوانیم در این سطح گسترده، کارهای بسیار پیچیده حفاری را در نقاط مختلف انجام دهیم. این پیشرفت، حاصل رشد خیره‌کننده در دو حوزه تولید داخلی تجهیزات و کسب و ارتقای دانش فنی است.

موالی‌زاده با توصیف حرفه حفاری به عنوان کاری حساس، دقیق، ظریف و پرخطر، از تلاش شبانه‌روزی مدیران، کارکنان و کارگران این صنعت راهبردی قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انکارناپذیر استان در حوزه نفت و گاز افزود: ما در خوزستان بسترهای فراوانی برای استخراج نفت داریم که طبیعتاً ظرفیت‌هایی است که باید از قوه به فعل درآید. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها کاری ارزشمند است که به بالا بردن تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور و افزایش ثروت ملی کمک خواهد کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

استاندار خوزستان در پایان، کارگران و مهندسان صنعت حفاری را ستون‌های اصلی اقتصاد ملی خواند و خاطرنشان کرد: این عزیزان، تولیدکنندگان اصلی ثروت کشور هستند. من برای همه این بزرگواران خدا قوت می‌گویم و از تک‌تک عزیزانی که در دکل‌ها و مجموعه‌های مختلف حفاری و صنعت نفت در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.