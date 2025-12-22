به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس شرکت ملی حفاری ایران گفت: امروز با افتخار می‌توانیم ادعا کنیم که تمامی کارهای بزرگ و پیچیده در صنعت حفاری و نفت، به دست متخصصان و مهندسان فرزند این مرز و بوم انجام می‌شود.

وی با اشاره به تاریخچه صنعت نفت پس از انقلاب افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری گمان نمی‌کردند نیروهای داخلی بتوانند عملیات پیچیده حفاری را که پیش‌تر به دست خارجی‌ها انجام می‌شد، مدیریت کنند، اما این امر محقق شد و امروز شاهد دستاوردهای درخشان متخصصان ایرانی در این عرصه هستیم.

استاندار خوزستان از یک دستاورد مهم تولیدی در این صنعت خبر داد و اظهار داشت: امروز همکاری مشترک و ارزشمندی بین شرکت ملی حفاری و جهاد دانشگاهی برای تولید دکل‌های نفتی و ادوات حفاری چاه‌های نفت در داخل کشور در حال انجام است.

موالی‌زاده، ایثار و جانفشانی کارکنان صنعت نفت و حفاری را ستود و تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، ده‌ها نفر از همکاران شما در راه دفاع از میهن به شهادت رسیدند و امروز نیز با همان روحیه، عامل تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور هستند.

وی با اشاره به نمونه‌های عینی عملکرد درخشان این مجموعه گفت: عملکرد درخشان متخصصان ملی حفاری در مهار آتش‌سوزی رگ سفید و خاموش کردن چاه‌های نفت کویت در مدت زمان کوتاه، نمونه‌ای از توانمندی‌های آن است.

استاندار خوزستان با تأکید بر نقش بی‌بدیل خوزستان در توسعه کشور افزود: از سال ۱۲۸۷ و کشف نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان، خوزستان همواره تمام‌قد در خدمت توسعه کشور ایستاده و ثروت خود را سخاوتمندانه در این مسیر قرار داده است. حق مسلم مردم این استان است که از منافع این منابع بهره‌مند شوند.

موالی‌زاده خواستار توجه ویژه به استان خوزستان شد و اظهار داشت: خوزستان قلب تپنده ایران زمین است و نیازمند نگاه ویژه‌ای است که هم منافع ملی و هم منافع محلی را پوشش دهد. انتظار داریم شرکت‌های ملی مستقر در استان، دفاتر مرکزی و حساب‌های خود را به خوزستان منتقل کرده و خود را متعلق به این استان بدانند.

وی با تقدیر از احساس مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ملی حفاری ایران و مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: خوشبختانه مدیران این مجموعه‌ها انگیزه و اشراف خوبی برای ورود به عرصه مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به توسعه خوزستان دارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: ما حل بسیاری از مشکلات استان را بدون همراهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی این شرکت‌ها ممکن نمی‌دانیم و بر این باوریم که خوزستان باید بهترین‌ها را داشته باشد. این نگاه، نگاه مقام معظم رهبری و دولت نیز هست.