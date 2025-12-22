به گزارش خبرنگار مهر، این ۳ ماهواره به طور همزمان و به وسیله پرتابگر سایوز روسی به فضا پرتاب می‌شوند.

امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴، فرآیند الحاق ماهواره‌های ظفر و پایا روی بلوک جدایش انجام شد و ماهواره‌های مذکور در کنار سایر محموله‌های دیگر قرار گرفت.

کلیه آزمون‌های مرتبط با الحاق این ماهواره‌ها با موفقیت انجام شده است.

ماهواره «طلوع ۳» یا پایا یک ماهواره سنجش از دور و مشاهده زمین است که به سازمان فضایی ایران تحویل داده شده و در لیست برنامه‌های پرتاب قرار دارد.

این ماهواره به عنوان سنگین‌ترین ماهواره ساخته‌شده در ایران از ماهواره سنجش از دور با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم و سنگین‌ترین ماهواره ملی است. دقت تصویربرداری این ماهواره حدود ۵ متر برای تصاویر تک‌طیفی بِلک / وایت و حدود ۱۰ متر برای تصاویر رنگی است.

این ماهواره در حوزه‌هایی چون کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، پایش مخاطرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی و نقشه‌برداری و پایش محیط‌زیست کاربرد دارد.

ماهواره پایا دارای دقت تصویربرداری حدود ۱۰–۲۰ متر برای هر پیکسل است و برای عملیات مدیریت منابع طبیعی، پایش محیط‌زیست و کشاورزی و کاربردهای علمی و عملی داده‌محور قابل بهره‌برداری است.

ماهواره ظفر ۲ یک ماهواره سنجش از دور که برای تصویربرداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده است. این پروژه جز برنامه‌های مهم صنعت فضایی کشور محسوب می‌شود و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده است. این ماهواره از نوع سنجشی و تصویربرداری از زمین است که دارای کاربردهایی چون پایش منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌زیست، نظارت بر مخاطرات طبیعی و نقشه‌برداری عمومی است.

ماهواره کوثر نمونه ماهواره کوثر که به نام کوثر ۱.۵ معرفی شده است، نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر -۱» و «هدهد -۱» است که برای اجرای مأموریت پایش بخش کشاورزی طراحی شده است. این ماهواره در واقع نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر -۱» و «هدهد -۱» به شمار می‌رود.

این ماهواره در زمینه اینترنت اشیا نیز کاربرد دارد.