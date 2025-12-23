تضمین عمر مداری حداقل ۳ سال برای ماهواره پایا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، این ماهواره با جرم حدود ۱۵۰ کیلوگرم و ابعاد حدودی ۱.۲*۱*۱ متر، در دسته مینی ماهوارههای شرکت صاایران طبقه بندی میشود و سنگینترین ماهواره بومی کشور است که تاکنون در فرآیند پرتاب قرار گرفته است.
ماهواره پایا (طلوع ۳) دارای دو سنجنده تصویربرداری با قدرت تفکیک ۵ متر سیاه و سفید و ۱۰ متر رنگی است و با توجه به استفاده از الگوریتمهای پردازشی مبتنی بر هوش مصنوعی، دقت تصاویر دریافتی ماهواره به ۳ متر میرسد. لازم به توضیح است برای اولین بار در کشور، از فناوری تصویربرداری آیینهای در این ماهواره استفاده شده و بر همین مبنا پیشرفتهترین ماهواره تصویربرداری بومی ساخته شده، محسوب میشود.
عملیات ماهواره پایا (طلوع ۳) از نظر کیفیت تصاویر، مدت زمان تصویربرداری، وسعت ناحیه تصویربرداری، و نرخ ارسال تصاویر دریافتی به زمین، نسبت به ماهوارههای پرتاب شده قبلی (که همگی در کلاس نانو ماهواره و میکرو ماهواره بودهاند) کاملاً ارتقا یافته و متمایز است.
با بهره گیری از زیر سامانههای پیشرانش فضایی (مشابه ماهواره چمران ۱)، این ماهواره دارای قابلیت اصلاح و مانور مداری در فضا است که از الزامات ماهوارههای عملیاتی به شمار میرود و عمر مداری حداقل سه سال را برای ماهواره تضمین میکند.
بیش از ۸۰ درصد تجهیزات و زیرسامانههای این ماهواره بومی بوده و با بهره گیری از توانمندی بخش دانش بنیان و خصوصی کشور توسعه یافتهاند.
به صورت کلی، فناوریهای توسعه یافته طی فرایند ساخت ماهواره پایا (طلوع ۳)، منجر به دست یابی به یک سکوی مشترک با قابلیت اطمینان بالا برای ماهوارههای تصویربرداری دقیقتر آتی خواهد شد.
