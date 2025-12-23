بارندگی ۸ هزار میلیارد تومان به ۴ استان جنوبی کشور خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینیا، در پایان بازدید از استان بوشهر با اشاره به بارشهای شدید باران در ۴ استان جنوبی کشور اظهار کرد: در پی نزولات جوی و بارشهای قابل توجه هفته گذشته که منجر به اعلام وضعیت قرمز در چهار استان کشور شد، بنا بر مصوبه ستاد ملی مدیریت بحران، بلافاصله پس از پایان بارندگیها تیمهای ارزیاب برای بررسی دقیق خسارات به مناطق اعزام شدند.
وی با بیان اینکه بوشهر یکی از استانهای درگیر این سامانه بارشی بوده است، افزود: بر اساس گزارشهای اولیه، در بخشهایی از حوزه کشاورزی، واحدهای مسکونی، تأسیسات زیربنایی و همچنین لوازم و اموال خانگی مردم خساراتی وارد شده است، تیمهای ارزیابی به صورت میدانی در مناطق مختلف استان مستقر شده و بررسیهای لازم را آغاز کردهاند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در خدمترسانی به مردم، تصریح کرد: رویکرد ما این است که همزمان با ارزیابی خسارات، پاسخگویی و خدماترسانی به مردم بدون وقفه انجام شود. به همین منظور، علاوه بر حضور اینجانب، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر نیز با تیمهای عملیاتی در منطقه حضور دارد تا در صورت نیاز، اقدامات امدادی تکمیلی در اسرع وقت انجام شود.
ساجدینیا درباره میزان خسارات وارد شده گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد که مجموع خسارات وارده در این چهار استان حدود ۸ همت است، اما تأکید داریم که ارزیابیها باید کاملاً میدانی و دقیق باشد. مقرر شده است که حداکثر تا شنبه آینده، جمعبندی نهایی به منظور تصمیمگیری و پاسخگویی بهتر دستگاههای خدماترسان و امدادی انجام شود.
وی با اشاره به عملکرد دستگاهها در جریان این بحران خاطرنشان کرد: با توجه به بیش از یک دهه تجربه کشور در مدیریت بحرانهای طبیعی، عملکرد این دوره نسبت به دورههای گذشته قویتر و منسجمتر بود. علت اصلی این مسئله، تشکیل زودهنگام ستاد ملی بحران پیش از آغاز بارشها و جلوگیری از هرگونه غافلگیری بود؛ بهگونهای که هیچ دستگاهی مجاز نبود موضوع غافلگیری را مطرح کند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان با قدردانی از همکاری دستگاهها و همدلی شکل گرفته در جریان این بحران گفت: هماهنگی، تعامل و همافزایی مناسبی میان دستگاههای مختلف ایجاد شد که نتیجه آن، انجام مأموریتها به نحو مطلوب و ارائه خدمات بهتر به مردم در مناطق آسیبدیده بود.
