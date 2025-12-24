به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت هفته پژوهش در دانشکده پرستاری لاکان رشت اظهار کرد: گیلان استانی است که مظلوم واقع شده است.

وی گفت: نبود بیمارستان جنرال یکی از کم‌کاری‌هایی است که در طول سالیان گذشته در گیلان رقم خورده است این در حالی است که برخی استان‌ها دارای دو بیمارستان جنرال هستند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: پیش از سال ۹۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان پژوهشی نداشته و اکنون در شرایط بهتری قرار دارد.

آخوندزاده افزود: وجود ۵۰۰ عضو هیئت علمی برون داد پژوهشی داشته باشد اما کمبود مقاله علمی نشان‌دهنده عدم رغبت اعضای هیئت علمی و سیستم بوروکراتیک است.

وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری بین‌المللی در انتشار مقالات بیان کرد: یکی از سیاست‌های وزارتخانه همزمان با تحریم علمی همچنان باید مقالات خود را برای خارج از مرزها بفرستیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لزوم نمایه‌سازی مجلات دانشگاه علوم پزشکی گیلان اشاره و عنوان کرد: در برخی استان‌ها اعم از کردستان و زنجان از سالیان گذشته مجلات نمایه شده وجود دارد.

آخوندزاده از رتبه ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بین سایر دانشگاه‌های کشور خبر داد و افزود: بسیاری از دانشگاه‌های کشور دیرتر از گیلان تأسیس شده‌اند اما رتبه بالاتری نسبت به گیلان دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عبور از قوانین دست و پاگیر و عدم کوپنی کردن پایان‌نامه‌ها از جمله راهکارهای توسعه وگسترش پژوهش در استان است.