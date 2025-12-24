به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه: اطلاعیه ثبت نام دوره کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

تمامی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ در سراسر کشور باید جهت شرکت در دوره کارآموزی مربوطه که از دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌گردد؛ با رعایت شرایط ذیل ثبت نام کنند.

۱- پذیرفته شدگان می‌بایست از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به پرداخت شهریه مقرر بر اساس لیست پیوست به حساب ۰۱۱۳۶۴۰۱۸۹۰۰۱ به عهده بانک ملی شعبه شهید نجات‌اللهی با ذکر شناسه واریز ۴۱۰۱۰۱۳۰ به نام مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه (پژوهشگاه قوه قضائیه) اقدام کنند.

۲- داوطلبان می‌بایست شخصاً به همراه اصل فیش واریزی، اصل و تصویر کارت ملی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان محل قبولی مراجعه کنند.

۳- پذیرفته شدگان استان تهران مدارک مذکور در بند ۲ را به آدرس خیابان حافظ، روبه روی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، طبقه همکف، دبیرخانه معاونت تحویل دهند.

۴- شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۵- تقویم آموزشی دوره کارآموزی و مکان برگزاری کلاس‌ها متعاقباً از طریق دادگستری کل استان‌ها به ثبت‌نام‌کنندگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۶- عدم واریز شهریه در موعد مقرر به منزله انصراف از شرکت در دوره کارآموزی و توقف سایر مراحل پذیرش خواهد بود.

۷- مبالغ شهریه دوره آموزشی هر کارآموز مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون ریال) است.