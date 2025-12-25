دو نفر در تصادف قطار با خودرو در جنوب غربی لهستان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، رسانه‌های لهستانی روز چهارشنبه گزارش دادند که دو نفر در اثر برخورد یک خودرو با یک قطار مسافربری در گذرگاه راه‌آهن در زیبیس، جنوب غربی لهستان، کشته شدند.

این حادثه در گذرگاه راه‌آهن در جاده استانی شماره ۳۸۵ رخ داد، جایی که یک خودرو در گذرگاهی مجهز به موانع، وارد مسیر قطار در حال حرکت شد. قربانیان، یک زن و یک مرد، در این خودرو بودند. خبرگزاری لهستان (PAP) اعلام کرد که هیچ آسیبی در بین مسافران قطار گزارش نشده است.

پلیس اعلام کرد که جاده استانی شماره ۳۸۵ از آن زمان به روی ترافیک بازگشایی شده است. خدمات ریلی در این مسیر در طول تحقیقات به حالت تعلیق درآمد و خدمات حمل و نقل جایگزین ارائه می‌شود.

علت حادثه همچنان در دست بررسی است و مقامات در حال تجزیه و تحلیل ضبط‌ها برای تعیین اینکه آیا موانع در زمان برخورد پایین آورده شده‌اند یا خیر، هستند.