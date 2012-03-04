15 کشته در برخورد دو قطار در لهستان/ نخست وزیر این تصادف را تراژدی نامید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه 24، این دو قطار در یک مسیر و با سرعت و در برابر همدیگر حرکت می کردند و برخورد آنها در 20 سال گذشته بدترین تصادف در این کشور بوده است.

در حدود 350 نفر در این دو قطار حضور داشتند و این تصادف زخمی های بسیاری را هم در پی داشته است. تصادف در ساعت 9 شنبه شب اتفاق افتاده است. یکی از قطارها آسیب بسیار دیده اما دیگری فقط واژگون شده است.

در پی این تصادف گروه امداد و صدها پلیس در محل حادثه حضور بهم رساندند تا زخمی ها را از داخل آهن هایی که بر اثر برخورد دو قطار خرد شده بودند، خارج کنند.

"دونالد توسک" نخست وزیر لهستان اوایل روز یکشنبه در محل تصادف حاضر شد تا صحنه را از نزدیک مشاهده کند.

وی در جمع خبرنگاران گفت: این تصادف و افرادی که کشته شده اند یک تراژدی برای لهستان بشمار می رود. امروز روز بسیار غمباری در تاریخ راه آهن لهستان است و این به همه در کشور مربوط می شود.

تحقیقات برای روشن شدن دلایل این تصادف آغاز شده است.