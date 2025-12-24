  1. سیاست
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص لایحه بودجه‌ای دولت را تأیید کرد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص لایحه بودجه‌ای دولت را تأیید کرد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را مطابق با سیاست‌های کلی نظام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق‌العاده هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی «لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» به ریاست ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده یک «لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»، مغایرت‌های اعلامی هیأت عالی نظارت را مرتفع کرده بود لذا اعضای هیأت عالی نظارت مجمع این لایحه را مطابق با سیاست‌های کلی نظام دانستند.

با نهایی شدن این قانون، دولت در جریان ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس تنها دو جدول اعداد –ارقام و الزامات بودجه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهد کرد.

اكرم سادات حسيني شبستري

