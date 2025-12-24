  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

محورهای گفتگو میان روسای‌ جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان

محورهای گفتگو میان روسای‌ جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان

رئیس جمهور ترکیه در رایزنی با همتای خود از جمهوری آذربایجان اعلام کرد که آنکارا از پیشرفت روند صلح میان باکو و ایروان حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با الهام علی‌اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در این رایزنی تلفنی اعلام کرد که آنکارا و باکو به تلاش‌های خود برای دستیابی به اهدافشان از طریق همکاری در همه زمینه‌ها، به ویژه تجارت، ادامه می‌دهند.

رجب طیب اردوغان در ادامه از پیشرفت روند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ابراز رضایت و تاکید کرد که از این روند حمایت می‌کنند.

در این گفتگو، اردوغان تولد علی‌اف و آغاز سال نو میلادی را به او تبریک گفت.

کد خبر 6701061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها