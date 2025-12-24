محورهای گفتگو میان روسای‌ جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با الهام علیاف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به صورت تلفنی گفتگو کرد.
بر اساس اعلام اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در این رایزنی تلفنی اعلام کرد که آنکارا و باکو به تلاشهای خود برای دستیابی به اهدافشان از طریق همکاری در همه زمینهها، به ویژه تجارت، ادامه میدهند.
رجب طیب اردوغان در ادامه از پیشرفت روند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ابراز رضایت و تاکید کرد که از این روند حمایت میکنند.
در این گفتگو، اردوغان تولد علیاف و آغاز سال نو میلادی را به او تبریک گفت.
