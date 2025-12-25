به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلیمانی روز پنجشنبه با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: طرح احداث تصفیهخانه فاضلاب اسکو، خسروشاه و مسکن مهر فاز ۴ با هدف جمعآوری و تصفیه فاضلاب شهری و در راستای حفظ محیط زیست و سلامت ساکنان مناطق اجرا میشود.
وی افزود: این پروژه با تمرکز بر سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و سلامت شهروندان و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی طراحی شده و نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با بیان اینکه ظرفیت تصفیه این تصفیهخانه حدود ۱۵ هزار مترمکعب در شبانهروز است، گفت: با بهرهبرداری از این طرح، جمعیتی در حدود ۷۲ هزار نفر تحت پوشش خدمات تصفیه فاضلاب قرار خواهند گرفت.
سلیمانی با اشاره به روند اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات ساختمانی در بخش هوادهی و احداث حوضچههای بیولوژیکی در حال انجام و پیگیری است.
وی در ادامه با اشاره به همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح با پشتیبانی و همراهی سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و استمرار تخصیص اعتبارات، نقش تعیینکنندهای در تسریع روند پیشرفت پروژه خواهد داشت.
نظر شما