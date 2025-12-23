اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

‌با توجه به کمبود ذخایر آب در تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان جهت صرفه جویی در مصرف آب به اطلاع ساکنین محترم واقع در ضلع غربی جاده ائل گلی شامل کوی سهند، دادگستری، میرداماد، ویلاشهر و مجتمع فجر می‌رساند در ساعات ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.