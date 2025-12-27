راه اندازی «استخر پول» توسط شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر نوماند یک سامانه و طرح شهری برای تفکیک و جمع‌آوری زباله‌های خشک از مبدا است که با هدف کاهش حجم زباله‌های دفنی، افزایش بازیافت و مشارکت شهروندان در حفظ محیط‌زیست راه‌اندازی شده است.

در این طرح، شهروندان می‌توانند زباله‌های خشک مانند کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز را به‌صورت جداگانه آماده کرده و از طریق اپلیکیشن و زمان‌بندی اعلام‌شده، آن را به مأموران جمع‌آوری نوماند تحویل دهند. این فرآیند علاوه بر کمک به مدیریت پسماند شهری، باعث ایجاد انگیزه اقتصادی برای شهروندان و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود.

با این حال، با وجود اهداف مثبت این طرح، برخی شهروندان از نابسامانی در زمان‌بندی جمع‌آوری زباله‌های خشک گلایه‌مند هستند؛ به‌گونه‌ای که در مواردی مأموران نوماند در ساعت یا روز اعلام‌شده مقابل منازل حاضر نمی‌شوند و این موضوع موجب نارضایتی، انباشت زباله خشک در منازل و کاهش اعتماد عمومی به این سامانه شده است.

حل مشکل شارژ کیف پول شهروندان در کمپین «نوماند»

محسن قضاتلو، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی شهروندان در این کمپین، موضوع شارژ موجودی کیف پول بود که خوشبختانه این مشکل برطرف شد. ما به این بخش «استخر پول» می‌گوئیم و در حال حاضر شارژ آن انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی به شهروندان افزود: اگر شهروندان در روند استفاده از سامانه یا خدمات کمپین نوماند با مشکلی مواجه شوند، می‌توانند با شماره ۱۸۰۰ تماس بگیرند. پشتیبان‌های ما آماده پاسخگویی هستند و تمامی موارد گزارش‌شده به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با ارائه آماری از میزان ثبت‌نام شهروندان در این طرح اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۸۸ هزار نفر در طرح نوماند ثبت‌نام کرده بودند و امسال این عدد به نزدیک ۴۵۰ هزار نفر رسیده است. با این حال، تعداد کاربران فعال نسبت به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کمتر است و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت بیشتر شهروندان است.

قضاتلو همچنین درباره زمان‌بندی جمع‌آوری پسماندهای خشک در قالب این طرح توضیح داد: جمع‌آوری زباله‌های خشک از روز شنبه تا پنج‌شنبه انجام می‌شود و در روز جمعه جمع‌آوری صورت نمی‌گیرد.